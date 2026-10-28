Bursa'da 29 Ekim kutlamaları Cumhuriyet'in 103. yılı için Heykel'de çelenkle başladı - Son Dakika
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Bursa'da 29 Ekim kutlamaları Cumhuriyet'in 103. yılı için Heykel'de çelenkle başladı

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Bursa\'da 29 Ekim kutlamaları Cumhuriyet\'in 103. yılı için Heykel\'de çelenkle başladı
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Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim kutlamaları, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

BURSA'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Osmangazi ilçesi Heykel'de bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve kent protokolü katıldı. Törende Bursa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

-Haber-Kamera: Kutay SALİ/ BURSA,

Kaynak: DHA
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