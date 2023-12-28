Bursa'da 31 Aralık pazar günü 88. Büyük Atatürk Koşusu yapılacak. Bazı caddeler saat 08.30 ile 11.00 arasında trafiğe kapatılacak.

31 Aralık pazar günü Bursa'da yapılacak olan 88. Büyük Atatürk Koşusu münasebetiyle 1. Murat Caddesi, Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Önü, Hamam Caddesi, Çekirge Caddesi, Altıparmak Caddesi, Cemal Nadir Caddesi, Çakır Hamam Kavşağı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi, Heykel istikametleri, saat: 08: 30'dan itibaren etkinlik öncesinde ve etkinlik bitinceye kadar ve gerekmesi halinde yakın bağlantılar araç trafiğine kapatılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürücülerin alternatif güzergahlar olan Doburca Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu Caddesi, Haşim İşcan Caddesi istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirildi. - BURSA