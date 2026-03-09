Bursa'da 4.500 Kişilik Cadde İftarı - Son Dakika
Bursa'da 4.500 Kişilik Cadde İftarı

Bursa\'da 4.500 Kişilik Cadde İftarı
09.03.2026 09:31
Namık Kemal ve Zafer Mahallesi'nde düzenlenen cadde iftarına 4.500 kişi katıldı.

Bursa'nın en büyük ve en köklü mahallelerinden olan Namık Kemal ve Zafer Mahallesi gençlerinin organize ettiği cadde iftarı 4 bin 500 kişiyi buluşturdu. Yüzlerce metre uzunluğunda iftar sofrası büyük ilgi gördü. 3 bin kişinin gelmesi beklenen mahalle iftarına 4 bin 500 kişi katıldı. Kurulan devasa sofra dron ile havadan görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde gençlerin birlik olup ortaya attığı fikirle başlatılan ve her yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen iftar organizasyonu için Namık Kemal Caddesi trafiğe kapatıldı. Yüzlerce metre boyunca kurulan uzun iftar sofraları mahalle sakinlerini ve şehir dışından gelen misafirleri bir araya getirdi.

Bu yıl yaklaşık 3 bin kişinin katılması beklenen iftar programına ilgi tahminlerin çok üzerinde çıktı. Kurulan sofralarda yaklaşık 4 bin 500 kişi birlikte iftar yaptı.

Mahalle gençlerinin bu yıl 3'ncüsünü organize ettiği programda birlik ve beraberlik görüntüleri oluşurken, iftar sofraları yüzlerce metre boyunca caddeyi doldurdu. Şehir dışından da birçok kişinin katıldığı programda mahalle sakinleri Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaştı.

Program, iftarın ardından yapılan sohbet ve dualarla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da 4.500 Kişilik Cadde İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Bursa'da 4.500 Kişilik Cadde İftarı - Son Dakika
