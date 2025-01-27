Bursa'da meydana gelen 4 büyüklüğünde deprem Bilecik'te de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilirken, yaşanan deprem Bilecik'te de hissedildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bursa'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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