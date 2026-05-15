Bursa Büyükşehir\'den arıcılığa destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme çalışmaları çerçevesinde İnegöl ilçesindeki 69 üreticiye toplam 345 arı kovanını yüzde 50 hibeli olarak teslim etti.

Tarım ve hayvancılık konularında üreticilerin yanında olmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURKENT ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Arı Yetiştiricilerine Arı Kovanı Desteği Projesi' çerçevesinde desteklerini sürdürüyor.

Üreticilerin maliyet yükünü azaltmak ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen projeyle; İnegöl ilçesindeki 69 üreticiye toplam 345 arı kovanı, yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi. Verilen desteklerle üreticilerin daha verimli üretim yapabilmeleri amaçlandı. Projeden yararlanan yetiştiriciler, sağlanan desteklerin üretim süreçlerine olumlu katkı sunduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA