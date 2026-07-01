Bursa'da 81 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 81 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

01.07.2026 10:30
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Haziran boyunca yapılan asayiş denetimlerinde 81 ruhsatsız silah ve 148 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, haziran ayı boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında 81 ruhsatsız silah ele geçirildi, 148 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla haziran ayı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, sabit yol kontrolleri, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimler ve baskınlar eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Uygulamalar sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilmesi ve ruhsatsız silah başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütüldü. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerle kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Haziran ayı boyunca il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve denetimlerde, aralarında tabanca, tüfek, uzun namlulu silah ve pompalı tüfeğin de bulunduğu toplam 81 ruhsatsız silah ile bu silahlara ait 608 fişek ele geçirilirken, 148 şüpheli de gözaltına alındı.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olaylarla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Asayiş, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 81 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 81 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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