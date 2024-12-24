Bursa'da Aile Hekimleri, Yeni Yönetmeliğin Sağlık Hizmetlerine Etkisini Değerlendirdi - Son Dakika
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Bursa'da Aile Hekimleri, Yeni Yönetmeliğin Sağlık Hizmetlerine Etkisini Değerlendirdi

Bursa\'da Aile Hekimleri, Yeni Yönetmeliğin Sağlık Hizmetlerine Etkisini Değerlendirdi

Bursa'daki aile hekimleri Dr. Osman Uğur Yavaş ve Dr. Ümran Demir, yeni aile hekimliği yönetmeliğini değerlendirdi. Dr. Yavaş, kronik hastalıkların izlenmesi ve akılcı ilaç kullanımının önemine vurgu yaparak, sağlık hizmetlerinde aile hekimliğinin rolünü ön plana çıkardı. Dr. Demir ise erken teşhis ve tarama uygulamalarının hastalıkların ileri evreye gelmeden tedavi edilmesinde kritik olduğunu belirtti.

24.12.2024 13:53
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Bursa'da görev yapan aile hekimleri Dr. Osman Uğur Yavaş ve Dr. Ümran Demir, kronik hastalıkların izlenmesi ve akılcı ilaç kullanımına yönelik kapsamlı düzenlemeleriyle dikkat çeken yeni aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gemlik 8 Nolu Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Osman Uğur Yavaş, hipertansiyon, diyabet, obezite gibi hastalıkların toplumda çok yaygın olmaya başladığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmelikle birlikte aile hekimlerine kronik hasta takipleri konusunda teşvik etmesini olumlu bulduğunu dile getiren Dr. Yavaş, "Bu hizmetler, koruyucu sağlık hizmetleri ve bağışıklama hizmetleri gibi bizim görev kapsamımızda olmaktadır. Aynı zamanda aile hekimliği, vatandaşlarımıza yön verme konusunda etkin bir rol oynamaktadır. Kanser taraması gibi çok önemli koruyucu sağlık hizmetleri aile hekimleri tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımızın aile hekimliklerine kendi sağlıkları konusunda güvenebileceklerini belirtmek istiyorum" dedi.

Yeni yönetmelikte akılcı ilaç kullanımına yönelik kapsamlı düzenlemelerin de önemine dikkat çeken Dr. Yavaş, "Antibiyotik direnci gibi çok önemli konular penisilinin icadından beri gündemdir. Bugün antibiyotiklerin bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucu bu direnç çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda çok fazla MRSA gibi enfeksiyonlar görülmektedir. Gelecek nesillerimizin tedaviye doğru bir şekilde erişebilmesi için antibiyotik de değil sağlığımızda ısrarcı olmalıyız. Sonuç olarak yeni yönetmeliğin aile hekimliğini ve koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmasını ve teşvik etmesini önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Aile Hekimliği Erken Teşhiste Önemli Rol Oynuyor

Nilüfer 25 Nolu Işıktepe Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Dr. Ümran Demir ise hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalığı açısından izlem ve taramalar gerçekleştirdiğini belirtti. Yakın zamanda kanser taramasını yaptığı iki vatandaşın kolon kanseri ve bir vatandaşın da serviks kanseri teşhisi aldığını dile getiren Dr. Demir, "Bu hastalar, hastalıkları ileri evreye gelmeden erken teşhisle tedavi oldular. Taramalar sırasında hipertansiyon olduğunun farkında olmayan hastalarım vardı. Bunları tespit edip ikinci basamağa yönlendirdik ve tedavi olmalarını sağladık. Kronik hastalığı olup ilaç kullanan hastalarımızda kan tahlillerinin kontrolleri, ilaç takiplerinin yapılması ve sağlıklı yaşam önerileriyle hastanın hastalığı yönetmesine de destek olduk" şeklinde konuştu.

Toplumda ağrı kesici kullanımının yaygın olduğuna dikkat çeken Dr. Demir, "Ağrıya sebep olan temel nedenlerin tespit edilip tedavisi gereklidir. Asıl sorun göz ardı edildiğinde ise müdahale etmesi zor bir evreye ilerlemiş olacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Osman Uğur, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Aile Hekimleri, Yeni Yönetmeliğin Sağlık Hizmetlerine Etkisini Değerlendirdi - Son Dakika

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