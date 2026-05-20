Bursa'da Aile Sorunları Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Aile Sorunları Çalıştayı Düzenlenecek

Bursa\'da Aile Sorunları Çalıştayı Düzenlenecek
20.05.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Mayıs 2026'da Bursa'da aile yapısını etkileyen sorunlar ele alınacak.

Bursa'da aile yapısını etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların ele alınacağı "Güncel Aile Sorunları Çalıştayı", 21 Mayıs 2026 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bursa Aile Platformu, Bursa Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 21 Mayıs 2026 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek çalıştayda, aile kurumunu etkileyen güncel meseleler çok yönlü olarak değerlendirilecek. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve saha uygulayıcılarının katılım sağlayacağı programda, sahada karşılaşılan ihtiyaçların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor.

Çalıştay kapsamında aile kurumunun karşı karşıya olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların yanı sıra, inanç ve köklü medeniyet değerleri ışığında çözüm yollarının da ele alınacak. Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlayacak ortak bir değerlendirme zemini oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Aile Sorunları Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:10
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı
İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:52
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun’u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:44:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Aile Sorunları Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.