Bursa'nın afet planı AKOM'da masaya yatırıldı - Son Dakika
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Bursa'nın afet planı AKOM'da masaya yatırıldı

Bursa\'nın afet planı AKOM\'da masaya yatırıldı
23.06.2026 17:54  Güncelleme: 18:00
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere karşı hazırlık ve dirençlilik amacıyla kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yıllık kurul toplantısında, afet hazırlık, müdahale ve risk azaltma çalışmaları değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehri afetlere karşı daha hazır ve dirençli bir yapıya kavuşturmak amacıyla faaliyete geçirilen Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yıllık kurul toplantısı AKOM Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) yerleşkesindeki AKOM Merkezi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yıllık kurul toplantısında, Bursa'da afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale, koordinasyon ve risk azaltma çalışmaları genel hatlarıyla masaya yatırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, genel sekreter yardımcıları ve ilgili bürokratların katıldığı toplantıda AKOM ve Afet Koordinasyon Kurulu'nun yapısı, yürütülen müdahale ve koordinasyon faaliyetleri, masa başı tatbikatlar, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) süreci ve mevcut durum değerlendirildi.

Mobil destek araçlarının teknik ve operasyonel süreçlerinin de paylaşıldığı toplantıda mahalle afet konteynerlerinin ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin çalışmalar, çağrı merkezlerinin tek noktada toplanması, afet türlerine göre oluşturulan kurulların herhangi bir talimat beklemeksizin hızlı şekilde toplanabilmesi konuları da görüşüldü.Toplantıda orman ve kentsel yangınlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, heyelan ve kaya düşmesi riskleri, veri paylaşımı, deprem parkları, AKOM karar destek yazılımı ve AKOM binasına ilişkin konular da ele alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'nın afet planı AKOM'da masaya yatırıldı - Son Dakika

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