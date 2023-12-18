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Bursa'da başıboş atlar trafikte görüntülendi
BURSA - Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi. Araç sürücülerine zor anlar yaşatan atlar kameraya yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde başıboş atlar ana caddeye çıktı. Dakikalarca sürü halinde ilerleyen atlar bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu.
O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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