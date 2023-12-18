 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da başıboş atlar trafikte görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da başıboş atlar trafikte görüntülendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş atlar cadde üzerinde ilerlerken, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca sürü halinde ilerlediği görüntüler, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa\'da başıboş atlar trafikte görüntülendi
18.12.2023 - 22:38,
Abone Ol

Bursa'da başıboş atlar trafikte görüntülendi

BURSA - Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi. Araç sürücülerine zor anlar yaşatan atlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde başıboş atlar ana caddeye çıktı. Dakikalarca sürü halinde ilerleyen atlar bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da başıboş atlar trafikte görüntülendi - Son Dakika


21:55
TBMM Genel Kurulu'nda 'ana dil' tartışması yaşandı TBMM Genel Kurulu'nda 'ana dil' tartışması yaşandı
21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:42 Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi konuştu: Bir baba için utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 23:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da başıboş atlar trafikte görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement