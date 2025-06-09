Bursa\'da Bayram Coşkusu: At Yarışları

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Bursa Osmangazi Hipodromu'nda düzenlenen at yarışlarına yarışseverler ilgi gösterdi.

Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda Bursalı yarışsever, bayramın son gününü hipodromda geçirdi. Arap ve İngiliz atlarının ikili ve altılı gibi farklı koşularının yapıldığı bugünkü programda, Hilalüzzaman koşusu da gerçekleştirildi.

Yoğun ilginin gösterildiği at yarışlarını ayağı kırık olan 11 yaşındaki yarışsever Ecrin Yasak da izledi. Ecrin Yasak, at yarışlarını izlemeyi çok sevdiğini belirterek, ayağı kırık olmasına rağmen hipodromdaki heyecana ortak olduğunu söyledi.

Kumda ve çimde, her koşuda heyecanın dorukta olduğu yarışlarda birinci gelen atların sahipleri ve bakıcıları sevinç yaşarken, hidopruma gelen aileler çocuklarıyla derece elde eden atlarla fotoğraf çektirmeye çalıştı. - BURSA