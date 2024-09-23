Bursa'da BESAŞ, Karakılçık Ekmek Üretimine Başladı

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Bursa'da sağlıklı ve güvenilir gıdayı vatandaşlarla uygun fiyata buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ata tohumu siyez buğdayının ardından Anadolu'nun mirası karakılçık buğdayından ürettiği ekmekleri de sofralarla buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ürün çeşitliliğini artırmak ve sağlıklı gıdayı vatandaşlar buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hem unlu mamulleri hem de süt ürünleri üretimi yaparak uygun fiyata Bursalılara sunan BESAŞ, ürün yelpazesini de her geçen gün geliştiriyor. Bursalı çiftçilerden alınan ata tohumu siyez buğdaylarından ürettiği ekmekleri satışa sunan BESAŞ, şimdi de Anadolu'nun mirası olan karakılçık buğdayından üretilen ekmekleri sofralarla buluşturuyor.

BESAŞ'ın satışa sunduğu yeni ekmeğinde kullanılan karakılçık buğdayı, doğal yapısını koruması sayesinde daha sağlıklı bir alternatif olarak biliniyor. Lif, protein, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan karakılçık buğdayı, özellikle sindirim sistemine faydalı olması ve uzun süre tok tutmasıyla kilo kontrolü açısından tercih ediliyor. Ayrıca doğayla uyumlu bir şekilde üretildiği için sürdürülebilir tarımı da destekliyor.

BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, karakılçık buğdayının Anadolu'nun en eski ve genetik yapısı bozulmamış yerli buğday türlerinden biri olduğunu söyledi. Topraklarımızın bize sunduğu en değerli tahıllardan biri olan karakılçık buğdayını tanıtmak, çoğaltmak ve çiftçilerin karakılçık buğdayı ekmesini teşvik etmek amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucunda yeni ürünü vatandaşlarla buluşturmaya başladıklarını anlatan Demirtaş, "BESAŞ olarak, geleneksel ürün ve tarifleri teknolojimizle buluşturarak hem sağlığa hem damak zevkine hitap etmeyi sürdüreceğiz. Böylelikle bu miraslar gelenekten geleceğe taşınmış olacak. Önümüzdeki günlerde başka ürün çeşitlerimizi de vatandaşlarımızın beğenisine sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız yeni ürünümüz karakılçık ekmeğini tüm BESAŞ bayilerinde bulabilir" dedi. - BURSA