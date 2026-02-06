Çalı yolu büyükşehirle aydınlandı

Çalı Yolu'nda uzun süredir devam eden ve sürücüler ile yayalar için güvenlik riski oluşturan aydınlatma yetersizliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla giderilerek güzergah güvenli ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

Bursa'da köprü ve kavşaklar, yeni yollar ve yol genişletme çalışmalarıyla ulaşımı daha sağlık ve güvenli hale getirmek için projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çalı Yolu'nda yıllardır konuşulan kronik bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.

Bölgede bulunan aydınlatma yetersizliği konusunda vatandaşlardan ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 5,2 kilometrelik caddede 137 adet dekoratif aydınlatma direği ve 274 adet led aydınlatma armatürü ile ışıklandırma altyapısını yeniledi. Çalışmalarda ayrıca 5 bin 200 metre aydınlatma kablosu, can ve mal güvenliğini sağlayan koruma iletkenleri, topraklama elemanları, aydınlatma panoları ve besleme hatlarıyla sistem güçlendirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde yolun aydınlatma sorunu tamamen çözülürken, bölgedeki araç ve yaya trafiği güvenli hale geldi.

Hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak Üçevler-Terminal Hafif Raylı Sistem Hattı da planlanıyor. Cadde üzerinde bir istasyon yapılması öngörülürken bölgenin ulaşım açısından cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Raylı sistem projesine paralel olarak artması beklenen yolcu talebinin karşılanması amacıyla Çalı Yolu üzerindeki araçların entegre edileceği bir yolcu aktarım merkezinin de yapımına başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Çalı Yolu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. UEDAŞ tarafından yolun aydınlatılması noktasında eksiklikler olduğunun kendilerine bildirildiğini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, "UEDAŞ ile yapılan protokolün ardından yine UEDAŞ'ın belirlediği standartlar doğrultusunda 137 direği revize edip, güçlendirmelerini yaptık. 5 kilometrelik yolun aydınlatılma işlemini sorunsuz olarak sağladık. Kavşakların bazılarında eksik olan direklerin yerine de ilave aydınlatma direkleri yerleştirdik. Böylece yolu, vatandaşlarımızın konforlu sürüş yapabileceği hale getirdik. Hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirip onlara hizmet etmek bizim için büyük bir mutluluk. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA