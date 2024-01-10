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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çarşıbaşı ve Hanlar Projesi'nin açılış tarihini duyurdu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çarşıbaşı ve Hanlar Projesi'nin açılış tarihini duyurdu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çarşıbaşı ve Hanlar Projesi'nin resmi açılışının 20 Şubat'ta yapılacağını bildirdi. Erdoğan, Bursa'ya geleceği tarihle ilgili açıklama yaparken, seçim mitingleri çerçevesinde projelerin açılışlarını gerçekleştirecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çarşıbaşı ve Hanlar Projesi\'nin açılış tarihini duyurdu
10.01.2024 - 21:27,
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin en önemli tarihi projelerinden Çarşıbaşı ve Hanlar Projesi'nin resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'ya geleceği tarihle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, Tarihi Çarşıbaşı Projesi ve yapımı biten projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ciddi bir değişlik olmazsa 20 Şubat tarihinde yapılacağını bildirdi.

Erdoğan seçim mitingleri çerçevesinde hem Bursalılarla buluşacak hem de projelerin açılışlarını gerçekleştirecek - BURSA

Kaynak: İHA
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