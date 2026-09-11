Bursa'da Çeltikçi Köprüsü orta bölümünden ayrıldı, geçişler durduruldu - Son Dakika
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Bursa'da Çeltikçi Köprüsü orta bölümünden ayrıldı, geçişler durduruldu

Bursa\'da Çeltikçi Köprüsü orta bölümünden ayrıldı, geçişler durduruldu
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Mustafakemalpaşa'nın Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'ni bağlayan Çeltikçi Köprüsü'nde sabah saatlerinde iki blok birbirinden ayrıldı ve geçişler tamamen durduruldu. Jandarma ekipleri köprü giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbiri alarak araç ve yaya geçişlerini yasakladı.

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çeltikçi Köprüsü'nde sabah saatlerinde ciddi hasar meydana geldi. Köprünün iki bloğu birbirinden ayrılırken, bölgede geçişler tamamen durduruldu.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi ile Karacabey'e bağlı Ovaesemen Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan köprü, henüz belirlenemeyen nedenle orta bölümünden ayrıldı. Köprünün bir bölümünde yaklaşık 20 santimetrelik düşme meydana gelirken, iki blok arasında da yaklaşık 20 santimetre açıklık oluştu.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla köprünün giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbiri alarak araç ve yaya geçişlerini yasakladı.

Köprüde meydana gelen ayrılmanın nedeninin belirlenmesi ve yapının mevcut durumunun tespit edilmesi amacıyla bölgede incelemeler devam ediyor.

Bölge ulaşımı açısından önemli bir noktada bulunan Çeltikçi Köprüsü'nün 1973 yılında yapıldığı, yaklaşık 151 metre uzunluğa ve 5 metre genişliğe sahip olduğu öğrenildi. 53 yıllık köprüde meydana gelen hasarın boyutu ve yeniden ulaşıma açılıp açılamayacağı yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Çeltikçi Köprüsü orta bölümünden ayrıldı, geçişler durduruldu - Son Dakika

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