Bursa\'da \'Çocuk Bakım Elemanı\' Eğitimleri Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İş Ofisi aracılığıyla düzenlediği 'Çocuk Bakım Elemanı' eğitimleri ile vatandaşların iş bulma sürecine katkı sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi tarafından halkın iş bulma sürecinde faydalı olabilecek teorik ve pratik konuların ele alındığı 'Çocuk Bakım Elemanı' eğitimleri düzenlendi. Bursa İş Ofisi Seminer Salonu'nda 5 gün süren eğitimler, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Er tarafından yürütüldü. Eğitimlerde, buz kırıcı oyun etkinlikleri, çocuk gelişiminde temel kavramlar, 0-1, 1-3 ve 3-5 yaş çocuk bakımı ve desteklenmesi, erken çocukluk gelişimi ve eğitimde oyunun yeri, gelişim alanları ve oyun materyalleri, etkileşimli kitap okumaları gibi konular ele alındı. Etkinliğin sonunda katılım sağlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi, 2025 yılında canva, 2D çizim, evde hasta ve yaşlı bakımı, gazaltı kaynak, peyzaj gibi konularda eğitimler düzenlemeye devam edecek. - BURSA