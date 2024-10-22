Bursa\'da Cumhuriyet Coşkusu \'Senden Öğrendik\' Temalı Afişlerle Yaşatılıyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir tarafını 'Senden Öğrendik' temalı afiş ve billboardlarla donatarak 7'den 70'e herkese Cumhuriyet coşkusunu yaşatıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan zengin içerikli programlarla kutlanıyor. Özel olarak hazırlanan 'Cumhuriyet Tırı' ile Bursalılara Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşatan Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını da 'Senden Öğrendik' temalı afiş ve billboardlarla süsledi. 29 Ekim kapsamında spordan kültür ve sanata kadar birçok etkinliğe imza atacak olan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede hazırlanan 'Senden Öğrendik' temalı afiş ve billboardlarla Bursalılara şimdiden Cumhuriyet coşkusunu yaşatıyor. - BURSA