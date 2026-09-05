Bursa\'da damat yolda kahve pişirdi, gelin arabası 4 saatte 200 metre gitti

Bursa'da asırlardır yaşatılan düğün geleneğinde damat yolun ortasında kahve pişirdi, gelin arabası 200 metrelik yolu 4 saatte zor geçti.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık köyündeki düğün geleneği bir asırdır sürdürülüyor. Zonguldak'tan Bursa'ya gelin olan Tuğba Yılmaz'ın bulunduğu gelin aracının önü köy girişinde bir kamyonla kesildi. Damat evine yaklaşık 200 metre kala başlayan gelenek nedeniyle gelin aracı ancak 4 saat sonra evin önüne ulaşabildi.

Köyün gençleri önce damadı çağırarak birlikte oynadı. Ardından gelin aracının önüne tepsilerle yemek istedi. Yemeklerini yiyen gençler, yaklaşık her saat başında tepsileri 10 metre ileri taşıdı. Gelin ile damat bu sırada araçta beklemeyi sürdürdü.

Damadın hamaratlığı kahveyle sınandı

Damat evine yaklaşılırken bazı köy sakinleri bu kez köy tavuğu istedi. Bu talep karşılık bulunca tavuklara kurdele bağlandı, köy sakinleri tavukları boyunlarına asarak müzik eşliğinde oynadı. Gençler daha sonra damadın hamarat olup olmadığını görmek için yolun ortasında Türk kahvesi pişirmesini istedi. Damat Serdar Kitapçı, piknik tüpünde kahve hazırlayıp ikram etti. Kahveler beğenilince yol yeniden açıldı.

Damadın annesinden çeyiz tabağı istediler

Damat evinin önünde bu kez damadın annesinden kırılmak üzere en değerli tabak takımından bir parça istendi. Kısa süren pazarlığın ardından anne, kendi çeyizinden birkaç tabağı gençlere verdi.

Tabağın kırılmasının ardından Tuğba Yılmaz ile Serdar Kitapçı eve girebildi. Ancak gelenek burada da sona ermedi. Gençler damadı yeniden sokağa çağırdı ve "tatlı dilli" olması için ağzına lokum doldurdu. Sağdıç ile damadın kardeşi de aynı uygulamadan nasibini aldı.