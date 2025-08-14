Bursa\'da Fotokapanla Bozayı Yavruları Görüntülendi

Bursa'da Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara anne bozayı ve yavruları yansıdı.

Bursa'da yaban hayatı görüntülemek için DKMP Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara sevimli boz ayı yavruları ve anneleri takıldı. Ormanın içinde peş peşe, foto kapanın önünden geçip, gözden kaybolan boz ayılar, sosyal medyada ise büyük beğeni kazandı. - BURSA