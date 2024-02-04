Bursa\'da Gece Çaycısı Fenomen Oldu

Bursa'da gece döneri, gece ciğeri derken bir de gece çaycısı ortaya çıktı. Gece saat 00.00'dan sonra kor üzerinde seyyar arabasında demlediği çaydanlıktan koyduğu tavşan kanı çayı ucuza satan çaycı, çekip paylaştığı videolar ile sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.
Bursa'da ekmek teknesini tarihi Ulu Cami'nin hemen yanına kuran, seyyar olarak açtığı tezgahta közde demlediği çayları satarak para kazanan Hasan Mert, bir vatandaşın kendisini gece yarısı videoya çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine gece çaycısı olarak ününe ün kattı. 8 yıldır aynı yerde çay sattığını ancak gece çaycısı olarak ünlendikten sonra müşterilerinin arttığını belirten Hasan Mert, sosyal medya sayesinde müşterilerinin kendisini bulduğunu söyledi. Çayı közde yaptığı için vatandaşların beğendiğini belirten Mert, "8 yıldır buradayım. Akşam 19.00'dan sabah 08.00'a kadar burada vatandaşlara hizmet veriyorum. Közde çay yaptığım için vatandaşlarımız beğeniyor. Zamanında gece tostçuları yokken biz buradaydık. Vatandaşların beğenme sebebi közde yapmam. Ayrıca ben burada sadece para değil insan da kazanıyorum. Her gelen vatandaşımızı güler yüz ile karşılıyorum. Bazen kahvehane sahipleri gelip soruyor, 'Senin çayında ne var' diye. Benim çayımda bir şey yok, sadece güler yüz ile karşılıyorum insanları. Ben de satarken içiyorum. Bazı insanlar çayı bahane ederek benimle sohbet etmeye geliyor. Güler yüzlü olmak her zaman kazandırıyor. Ben geldiğim zaman herkes 'Çaycı Hasan geldi' diyor. İlk çıktığım zamanlarda kimse tanımıyordu. Vatandaşlarımıza tuhaf geliyordu. Artık alıştılar, esnaflar ve vatandaşlar benim gelmemi bekliyor" ifadelerine yer verdi.
Çayı ilk defa deneyen bir vatandaş, "Ben ilk defa geliyorum. Arkadaşı sürekli görüyordum, içmek ilk defa nasip oldu. Çayının tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşımız akşam 19.00 ile sabah 08.00'a kadar buradaymış. Gelmek isteyenler buyursun gelsin, çayı on numara. Odun ateşinde demlediği için farklı bir tadı var, tavsiye ediyorum" dedi. - BURSA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgilendi. Ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı.
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Gece Çaycısı Fenomen Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?