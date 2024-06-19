Bursa'da Geleneksel Deve Oyunları Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Geleneksel Deve Oyunları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde her yıl düzenlenen geleneksel 'Deve Oyunları' etkinliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Oyun ekibi, mahalle sakinlerine renkli ve eğlenceli anlar yaşattı. Köy Muhtarı Mehmet Aydın, Deve Oyunları'nın köyün geleneksel kültürünün bir parçası olduğunu ve gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

19.06.2024 15:41
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Deve Oyunları' bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Her yıl Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak düzenlenen 'Deve Oyunları' etkinliklerinde doktor, imam, cadı, ayı, asker, davulcu, kız gibi figürlerden oluşan oyun ekibi, ev ev dolaşarak mahalle sakinlerine renkli ve eğlenceli anlar yaşattı. Bazı çocuklar cadı, ayı gibi figürlere korkarak yaklaşırken bazıları da eğlencenin tadını çıkarmayı tercih etti.

Tahta ve demir kullanılarak sabitlendirilmiş iskelet üzerine kilim örtülen deve maketinin içine 2 genç giriyor. Deve maketinin bir deveci başı, deve sahibi ve kız figürleri ile alana getirilmesi ile başlayan deve oyunu, kız kaçırma ve kaçırılan kızın jandarma ile kovalanması, ayının hastalanarak hane sahibinin ikramıyla doktorun tedavisi ile devam ediyor.

Deve oyunlarının Çaybaşı Köyü'nün geleneksel kültürünün bir parçası olduğuna dikkat çeken Köy Muhtarı Mehmet Aydın, "Asırlar boyu devam ettirilen Deve Oyunları geleneğini gelecek nesillere de aktarmak için gayret ediyoruz. Köyümüzde geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatmayı ve gelecek nesillere miras bırakmayı amaçlıyoruz. Her yıl Kurban Bayramı'nda gerçekleştirdiğimiz Deve Oyunları, mazisi asırlar öncesine dayanan köy seyirlik oyunlarının önemli bir parçasını oluşturmakta. Atalarımızdan miras kalan Deve Oyunları aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu da güçlendiriyor. Bizler, ne kadar değerli bir mirasa sahip olduğumuzun farkındayız ve inşallah gelecek nesillere de aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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