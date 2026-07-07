Büyükşehir, Nilüfer\'de yeni yollar açıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni imar yolları kapsamında önemli bir ulaşım aksı olarak hizmet verecek Gelibolu Caddesi'nde çalışmalara hız verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Ekipleri, 2 bin metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan Gelibolu Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Uygulama kapsamında 31 bin kazı ve 65 bin ton dolgu imalatı gerçekleştirilecek. Kazı çalışmalarının ardından altyapı çalışmaları tamamlanarak, asfalt uygulamasına geçilecek. Ayrıca bölgede 100 metre uzunluğunda taş duvar yapımı gerçekleştirilecek.

Yol niteliği bakımından Görükle-İrfaniye-İzmir Yolu ulaşım ağında olmasından dolayı önem teşkil eden Gelibolu Caddesi, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bölgeyi rahatlatacak bir ulaşım aksı olarak vatandaşların hizmetine girecek. - BURSA