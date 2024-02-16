Bursa'da Gözlükçü Tavanından Düşen Kedinin Korku Dolu Anları - Son Dakika
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Bursa'da Gözlükçü Tavanından Düşen Kedinin Korku Dolu Anları

Bursa\'da Gözlükçü Tavanından Düşen Kedinin Korku Dolu Anları

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir gözlükçünün tavanı çöktü ve içeride bulunan kedi korku dolu anlar yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kedinin tavanın çökmesiyle şok yaşadığı ve daha sonra sıcak bir yer bulup uyuduğu görülüyor.

16.02.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
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Bursa'da çöken gözlükçü tavanından aşağı kedi düştü. Düşen kedinin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gözlükçüde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, soğuk havada üşüyen ve bu yüzden havalandırmadan içeri giren kedi, işletmenin tavanına bastı. Alçıpan tavanın çökmesiyle kedi, kendini dükkanın içinde buldu. Bir süre şok yaşayan kedi, sıcak yeri bulunca uyumaya başladı. Sabah dükkanın açmaya gelen Mümin A., dükkanına baktığında dağınık olduğunu gördü. Kapıyı açtığında kedinin hızlıca dışarı çıktığını gören Mümin A., güvenlik kamerasına bakarak durumu anladı. Kedinin tavandan düştüğü anlar ve sonrasında korku dolu anları anbean güvenlik kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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