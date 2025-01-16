Bursa'da Hava Kalitesi Mobil İzleme Ağı Kuruldu - Son Dakika
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Bursa'da Hava Kalitesi Mobil İzleme Ağı Kuruldu

Bursa\'da Hava Kalitesi Mobil İzleme Ağı Kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hava ve gürültü kirliliğini tespit etmek için 24 mobil hava kalitesi ölçüm cihazı kurulumu gerçekleştirdi. Elde edilen veriler anlık olarak belediyenin internet sitesinden paylaşılacak. İlk sonuçlar, İnegöl'de en kötü hava kalitesi olduğunu gösterdi.

16.01.2025 11:35  Güncelleme: 11:36
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, hava ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturdu. Bu sayede toplam 24 adet mobil hava kalitesi ölçüm cihazından elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, yaşanabilir ve daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan mobil izleme ağı ile elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden vatandaşlarla anlık olarak paylaşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29 Haziran 2006 tarih 19 sayılı genelgesi ile 13 Ocak 2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesi ile satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme konusunda yetkilendirildi.

Ağın kent geneline yayılması sağlandı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü de 17 ilçedeki ev ve işyerlerinden gelen 170 adet ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği şikayetlerini değerlendirdi. Ayrıca hava kirliliği parametrelerinin ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturuldu. Mobil hava kalitesi ölçüm cihazlarına sahip diğer ilçe belediyeleri de bu ağa dahil edilirken, ağın kent geneline yayılması sağlandı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 adet, Mudanya, Nilüfer ve İnegöl Belediyelerine ait 14 adet olmak üzere toplam 24 adet mobil hava kalitesi ölçüm cihazından anlık veriler elde edilmeye başlandı. Elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilgili internet adresinden vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, tüm kentin hava kalitesinin anlık izlenmesi adına cihaz sayısının artırılmasını hedefliyor.

İlk veriler elde edildi

Elde edilen verilere göre, en sağlıksız hava kalitesi İnegöl'de tespit edilirken, Kestel ve Nilüfer Çalı civarında hava kalitesi hassas olarak görüldü. Mudanya- Güzelyalı civarı, Nilüfer- Kayapa çevresi, Beşevler-Odunluk civarı, Samanlı- Vakıf civarı, Gürsu, İnegöl merkez mahallelerinde hava kalitesi orta olarak ölçüldü. Yine İnegöl'ün kuzey bölgeleri ve Yeniceköy civarı, Çelebi Mehmet-Çınarönü civarı ile Bursa şehir merkezindeki mahallelerin ise hava kalitesinin iyi olduğu tespit edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Hava Kalitesi Mobil İzleme Ağı Kuruldu - Son Dakika

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