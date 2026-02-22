Ramazan, Büyükşehir'le bir başka yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan, Büyükşehir'le bir başka yaşanıyor

Ramazan, Büyükşehir\'le bir başka yaşanıyor
22.02.2026 13:04  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte iftar programına katılarak vatandaşlarla oruçlarını açtı. Ramazan'ın manevi ikliminin yaşandığı etkinlikte, her gün binlerce kişi dayanışma sofralarında bir araya geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iftar sofrasında buluştuğu vatandaşlarla orucunu açtı.

Ramazan'ın manevi iklimini çeşitli programlarla kent genelinde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 sabit iftar noktasında ise her gün binlerce kişiyi dayanışma sofralarında buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Osmangazi ilçesi Fatih ve Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yer alan Kapalı Pazar Alanı'ndaki iftar programına katıldı. Gençlerin sloganlarla ve coşkuyla karşıladığı Başkan Mustafa Bozbey, masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de yer aldığı programda, vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.

"Ramazan'ın dayanışma yönünü çok güzel geçiriyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Her gün 17 ilçede kurulan iftar sofralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 14 ayrı noktada da iftariyelik dağıtmaya devam ettiklerini hatırlattı. Ramazan ayında dayanışmayı büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa'da, Ramazan ayını manevi ve dayanışma yönünden çok güzel şekilde geçiriyoruz. Kültürpark'ta oluşturduğumuz Ramazan Sokağı'nda ise direkler arası denilen kültürü yaşatıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

İftar programının ardından Çiftehavuzlar Bulvar Taksi Durağı'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, taksi esnafının sahada yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm yollarını birlikte değerlendirdi. Taksi durağına gelen telefonu da açan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşla konuşarak belirtilen adrese taksi yönlendirdi. Ardından Bursa Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, ortak değerleri, dayanışma kültürünü ve Bursa için ortak akılla yapılabilecek konuları konuştu. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından eşi Seden Bozbey ile birlikte Başaran Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Kültür, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan, Büyükşehir'le bir başka yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:20:32. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan, Büyükşehir'le bir başka yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.