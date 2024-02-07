Bursa\'da inşaat çalışması sitenin bloğunu yerinden oynattı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki inşaat çalışması, üst tarafında bulunan sitenin bloğunu yerinden oynattı. Derin çatlakların oluştuğu blok boşaltılırken, site sakinleri çalışmakta olan inşaatın durdurulmasını ve konuya biran önce çözüm bulunmasını istedi.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir site, ön tarafına yapılan bir başka inşaat sebebiyle kaymaya başladı. Zemin etüdü yapılmadan hafriyat çalışmasına başlandığı iddia edilen sitenin C bloğunda oturan 15 hane boşaltıldı. Bloklarında derin çatlarlar oluşan daire sakinleri, evlerini terk etmek zorunda kaldı.
2020 yılında aldıkları evlerde oturamaz hale gelen site sakinleri, yaptıkları şikayetler ve açtıkları davaya rağmen inşaat çalışmasının önüne geçemediklerini söyledi. Belediye yetkilileri, 13 Aralık 2023 tarihinde yaptıkları incelemelerde, yeterli güvenlik önlemleri alınmadan hafriyat kazısı yapıldığını ve sonucunda da Oksijen Kent Sitesi'nde çatlaklar ve toprak kayması meydana geldiğini tespit etti. Gelen şikayetler üzerine yeniden incelemelerde bulunan belediye yetkilileri, 1 ay sonra 12 Ocak 2024 tarihinde ise inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Oksijen Kent Sitesi'ndeki çatlakların daha da derinleştiğini ve toprak kaymasının arttığını tespit etti.
Zemin konusunda riskli bulunan sitenin altında başlayan inşaat çalışmalarının durdurulmasını isteyen site sakinleri, ruhsatın bir an önce iptal edilmesi istedi. - BURSA
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