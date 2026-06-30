Büyükşehir'den Kayhan'daki yangına hızlı müdahale - Son Dakika
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Büyükşehir'den Kayhan'daki yangına hızlı müdahale

Büyükşehir\'den Kayhan\'daki yangına hızlı müdahale
30.06.2026 17:02  Güncelleme: 17:17
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde elektrik kontağından çıkan iş yeri yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 34 personel, 16 itfaiye aracı ve su tankerleriyle destek verildi. Başkan Vekili Şahin Biba bölgede incelemelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabah saatlerinde vatandaştan gelen yangın ihbarıyla teyakkuza geçti.

Osmangazi ilçesi Kayhan bölgesindeki yangın noktasına kısa sürede intikal eden ekipler tarafından, hızlı ve koordineli müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen iş yeri yangınını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Yangına 34 personel ve 16 itfaiye aracıyla müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine Tarım Peyzaj A.Ş. de 4 personel ve 4 su tankeri ile yardımcı oldu. Ayrıca dron ekibi, yangının izlenmesi ve doğru noktalara müdahale edilmesi amacıyla koordinasyon desteği sağladı.

Başkan Vekili Biba, incelemelerde bulundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerden yangının boyutları hakkında bilgi alan Biba, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek "Büyükşehir Belediyesi olarak yaraların sarılması için gereken desteği vermeye hazırız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Kayhan'daki yangına hızlı müdahale - Son Dakika

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