Bursa'da İşten Atıldıkları Fabrikanın Önünde Eylem Yapan İşçiler, Kapağı Açık Bırakılan Tanklardan Sızan Amnoyak Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

SİBEL KAHRAMAN

Bursa'da, sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan ve fabrika önünde eylem yapan Barutçu Tekstil işçileri, eylem alanında kapağı açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyaktan etkilendi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi hastaneye kaldırıldı. Öziplik-İş Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, işçilerin bilinçli olarak zehirlendiğini iddia öne sürerek, "Kartonlarla tankeri gizledikten sonra, tankerin kapağını açıp amonyak ile direnişteki işçileri zehirlediler" dedi.

Barutçu Tekstil'de işten atılan kadın işçiler, 107 gündür fabrikanın önünde eylem yapıyor. Kadınlar işçiler, eylem yaptıkları alana park edilen bir kamyonette yüklü bulunan ve kapakları açık bırakılan tanklardan sızan amonyaktan etkilendi. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri çağırıldı. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi ambülanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öziplik-İş Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, Barutçu Tekstil patronunun fabrika önündeki eylemi bitirmek için işçileri bilinçli olarak işçileri zehirlediğini iddia etti. İşçilerin eylem yaptığı alana amonyak tanklarının yüklü olduğu bir kamyonet konulduğunu söyleyen Açıcı, "Kartonlarla tankeri gizledikten sonra, tankerin kapağını açıp amonyak ile direnişteki işçileri zehirlediler" dedi.

İşçilerin zehirlendiği iddiası üzerine aranan fabrikadan, yetkili kimsenin olmadığı belirtilerek herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU

Öz İplik-İş Sendikası'na üye olduktan sonra Barutçu Tekstil'deki işlerine son verilen 4 kadın işçi, işe iade talebiyle fabrikanın önünde yaklaşık 4 ay önce eylem başlatmıştı. Eylemler devam ederken Barutçu Tekstil, 29 Aralık 2022 günü 3 kadın işçiyi daha işten atmıştı. Ardından, fabrikada çalışan 2 işçinin daha işine son verilmişti.