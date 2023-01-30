Bursa'da İşten Atıldıkları Fabrikanın Önünde Eylem Yapan İşçiler, Kapağı Açık Bırakılan Tanklardan Sızan Amnoyak Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da İşten Atıldıkları Fabrikanın Önünde Eylem Yapan İşçiler, Kapağı Açık Bırakılan Tanklardan Sızan Amnoyak Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

30.01.2023 19:16

Bursa'da, sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan ve fabrika önünde eylem yapan Barutçu Tekstil işçileri, eylem alanında kapağı açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyaktan etkilendi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi hastaneye kaldırıldı. Öziplik-İş Sendikası’nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, işçilerin bilinçli olarak zehirlendiğini iddia öne sürerek, "Kartonlarla tankeri gizledikten sonra, tankerin kapağını açıp amonyak ile direnişteki işçileri zehirlediler" dedi.

SİBEL KAHRAMAN

Bursa'da, sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılan ve fabrika önünde eylem yapan Barutçu Tekstil işçileri, eylem alanında kapağı açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyaktan etkilendi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi hastaneye kaldırıldı. Öziplik-İş Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, işçilerin bilinçli olarak zehirlendiğini iddia öne sürerek, "Kartonlarla tankeri gizledikten sonra, tankerin kapağını açıp amonyak ile direnişteki işçileri zehirlediler" dedi.

Barutçu Tekstil'de işten atılan kadın işçiler, 107 gündür fabrikanın önünde eylem yapıyor. Kadınlar işçiler, eylem yaptıkları alana park edilen bir kamyonette yüklü bulunan ve kapakları açık bırakılan tanklardan sızan amonyaktan etkilendi. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri çağırıldı. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 işçi ambülanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öziplik-İş Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, Barutçu Tekstil patronunun fabrika önündeki eylemi bitirmek için işçileri bilinçli olarak işçileri zehirlediğini iddia etti. İşçilerin eylem yaptığı alana amonyak tanklarının yüklü olduğu bir kamyonet konulduğunu söyleyen Açıcı, "Kartonlarla tankeri gizledikten sonra, tankerin kapağını açıp amonyak ile direnişteki işçileri zehirlediler" dedi.

İşçilerin zehirlendiği iddiası üzerine aranan fabrikadan, yetkili kimsenin olmadığı belirtilerek herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU

Öz İplik-İş Sendikası'na üye olduktan sonra Barutçu Tekstil'deki işlerine son verilen 4 kadın işçi, işe iade talebiyle fabrikanın önünde yaklaşık 4 ay önce eylem başlatmıştı. Eylemler devam ederken Barutçu Tekstil, 29 Aralık 2022 günü 3 kadın işçiyi daha işten atmıştı. Ardından, fabrikada çalışan 2 işçinin daha işine son verilmişti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı Otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı Bursa şehir merkezinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı

Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da İşten Atıldıkları Fabrikanın Önünde Eylem Yapan İşçiler, Kapağı Açık Bırakılan Tanklardan Sızan Amnoyak Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:35 Kaan Ayhan resmen Galatasaray'da! İşte milli futbolcunun alacağı ücret ve transferin bedeli
20:16 Her şey değişti ama favori değişmedi! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak
19:37 HÜDA PAR İstanbul'dan kar yağışı uyarısı: Gerekli çalışmalar baştılmalı
16:49 Türkiye'nin beklediği itiraf! Mithat Kocadağ, canlı yayında eşini nasıl öldürdüğünü tüm detaylarıyla anlattı
18:20 Antalya'da balık havuzunun patladığını duyan, oltalarıyla sahile koştu: Boş yok, at ve çek yapıyoruz
19:06 İsveç Adalet Bakanı Strömmer, Türkiye sorusunu cevaplamaktan kaçındı
19:09 Kovuldukları fabrikanın önünde eylem yapan işçiler, amonyaktan zehirlendi! Sendikanın iddiası çok vahim
19:12 Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu için kulüpten açıklama geldi
17:10 Aşiret liderini anma töreninde 2 kilometrelik yer sofrası kuruldu
18:09 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası 27 Şubat'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2023 21:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da İşten Atıldıkları Fabrikanın Önünde Eylem Yapan İşçiler, Kapağı Açık Bırakılan Tanklardan Sızan Amnoyak Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement