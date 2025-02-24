Bursa'da Kar Festivali İlgiyi Üzerine Topladı - Son Dakika
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Bursa'da Kar Festivali İlgiyi Üzerine Topladı

Bursa\'da Kar Festivali İlgiyi Üzerine Topladı

Uludağ'daki kar yağışının ardından Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Ericek'te düzenlenen kar festivali, binlerce vatandaşın ilgisini çekti. Canlı müzik ve kızak keyfi ile dolu iki gün geçiren ziyaretçiler, kışın tadını çıkardı.

24.02.2025 11:08  Güncelleme: 11:12
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Bursa'da etkili olan kar yağışının ardından Uludağ'ın zirvesinde adım atacak yer kalmayınca, binlerce vatandaş rotasını Gürsu ilçesindeki Ericek'e çevirdi. Gürsu Belediyesi tarafından yapılan kar festivaliyle kartpostal gibi bir ortamda karın keyfini çıkaran vatandaşlar, aileleri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Bursa'da etkili olan kar yağışı, kent merkezinde vatandaşların keyif yapacağı kadar tutmayın herkes Uludağ'a akın etti. Uludağ'da adım atacak yer kalmayacağını, dönüşte yoğun trafikle tatilin eziyete dönüşeceğini düşünenler ise Ericek Adrenali Park'a akın etti. Kar yağışının en güzel hissedildiği mekan olarak ziyaretçi akınına uğrayan bölgede, Gürsu Belediyesi gösterilen bu talebi değerlendirerek Ericek Kar Festivali düzenledi. İki gün boyunca gerçekleşen festivalde binlerce kişi, Ericek Adrenalin Park'a akın etti. Kar yağışı altında en güzel hatıralar biriktirme fırsatı bulan misafirlere yönelik canlı müzik eşliğinde kızak keyfi yaşandı. Farklı yarışmalar ile eğlenen misafirler sayısız güzel anıyı da beraber hafızasına kazıdı.

Kar yağışının bir an olsun dinmediği Ericek Adrenalin Park'ta en çok da çocuklar kar keyfini yoğun şekilde yaşadı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Misafirlerimizi bu güzel ortamda ağırlamanın keyfini yaşıyoruz. Yoğun ziyaretçi alıyoruz. Bölgeye akın akın özel aracı ile de gelen misafirlerimiz var. Kendilerine hem tesisimizi, hem de Gürsu'nun bu harika doğasını göstermekten son derece memnunuz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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