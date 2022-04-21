Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

21.04.2022 16:47
Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Kore gazisi Kamil Özer 92 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Kore gazisi Kamil Özer 92 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesi, Elbeyli Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Kamil Özer hayatını kaybetti. 5 çocuk, 54 torun sahibi olduğu öğrenilen Özer için askeri tören düzenlendi. 1950 ile 1953 yılları arasında Kore'deki savaşa katılan Özer, kılınan cenaze namazının ardından Elbeyli mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Mavi Bayrak İznik Gölü'nde dalgalanacak Mavi Bayrak İznik Gölü'nde dalgalanacak

Kamil Özer, Bursa, İznik, Kore, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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