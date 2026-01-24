Köy yerleşik alanları genişliyor: Bursa için yeni plan Haziran'da - Son Dakika
Köy yerleşik alanları genişliyor: Bursa için yeni plan Haziran'da

24.01.2026 10:08  Güncelleme: 10:13
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köy yerleşik alanlarının genişletilmesi ve sosyal konut projeleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Projeler, gençler ve düşük gelirli ailelerin barınma sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal konut ve köy yerleşik alanlarının genişletilmesine ilişkin köy yerleşik alanlarının genişletilmesinin Kent Anayasası olarak adlandırılan 1/100.000'lik planlarda yer alacağını söyledi. Bozbey, "Bu konuya Kent Anayasasında mutlaka yer vereceğiz. İnsanlarımız imarlı yerini alsın, köyünde yaşasın, kente gelsin çalışsın, akşam da köyüne dönsün istiyoruz. Genişletme mesafesinin yaklaşık 300 metre olarak planlanıyor" dedi.

Bozbey, sosyal konut projeleriyle özellikle gençler ve düşük gelirli kesimin barınma sorununa çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi. 2026 yılı planlamaları kapsamında sosyal konut projelerinin yer aldığını belirten Başkan Bozbey, Ulus Mahallesi'nde belediyeye ait parsel üzerinde çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Bozbey, "Ulus Mahallemizde var olan yerimizde arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı. Tamamen kendi parselimizde sosyal konut projesi üretiyoruz. Şu anda gençlerin ve daha düşük ücret alan kesimin konuta erişemediğini, konut alamadığını biliyoruz. Gerçekten barınma sorunu yaşandığını da biliyoruz. Bu anlamda onlara destek maksatlı ilk projemizi orada uygulayacağız" dedi.

Projede küçük dairelerin yer alacağını aktaran Bozbey, konutların bir kısmının uzun vadeli satışa sunulacağını, bir kısmının ise asgari ücretin belli bir oranı üzerinden beşer yıllık kiralama modeliyle planlandığını söyledi. İlk etapta, yaklaşık 250 konutluk bir proje ifade eden Başkan Bozbey, "Bu projeyi tamamladıktan sonra ise, yeni projelere yöneleceğiz. Bunun devamı gelmeli. Dairelerin çok az bir kısmı 1+1, genelinin ise 2+1 olacak. Bir odası olsun istiyoruz. Neticede kalabalık aileleriz ya da en azından misafir odası olsun anlayışımız var. Yakın süre içerisinde arkadaşlarımız bunun temelini hep beraber atacak. Projelerin hazırlık aşaması tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, köy mücavir alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Artık dünyanın birçok yerinde insanların kentte çalışıp kırsalda yaşadığını hatırlatan Bozbey, Bursa'da da bu hayat modeline geçmek istediklerini söyledi. Bozbey, "Kentte çalışıp, 15-20 dakika hatta yarım saatlik mesafede kırsalda hayat dünyanın her yerinde var. Bizim de bunu sağlamamız lazım Örneğin Yıldırım'da çalışıp Yenişehir'in bir köyünde gayet normal şekilde hayat sürülebilir. Bunun için köy yerleşik alanlarını mutlaka genişletmemiz, imar alanlarını çoğaltmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Köy yerleşik alanlarının genişletilmesinin Kent Anayasası olarak adlandırılan 1/100.000'lik planlarda yer alacağını vurgulayan Bozbey, "Bu konuya Kent Anayasasında mutlaka yer vereceğiz. İnsanlarımız imarlı yerini alsın, köyünde yaşasın, kente gelsin çalışsın, akşam da köyüne dönsün istiyoruz. Genişletme mesafesinin yaklaşık 300 metre olarak planlanıyor. Tabi ki her köyde aynı ölçü uygulanmayabilir. Yasaya göre köy yerleşik alanlarını ortalama 300 metre genişletme durumumuz söz konusu. Ancak bunu metreden ziyade planlama olarak düşünmek lazım. Köyün ihtiyacı neyse ona göre, 150 hanelik bir köyün 500 ya da 700 haneye çıkabileceği bir imar hakkı tesis edilecek" diye konuştu.

Haziran ayında açıklanması beklenen Kent Anayasası'nda bu düzenlemelerin yer alacağını belirten Başkan Bozbey, "Köylerin özellikle kırsal alanlarda mücavir alanlarla ilgili büyütme konusu mutlaka yer alacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Konut Projeleri, Mustafa Bozbey, Sosyal Konut, Belediye, Bursa, Yerel, Son Dakika

