Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde asfalt bakım onarım çalışması yapılacak.
Çalışmalar çerçevesinde bu gece 24: 00 ile 06: 00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Sürücülerin Kemalpaşa Caddesi-Doktor Rüştü Burlu Cadde üzerinden alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Kükürtlü Caddesi'nde Asfalt Bakım Onarım Çalışması - Son Dakika
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