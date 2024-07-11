Bursa'da Kükürtlü Caddesi'nde Asfalt Bakım Onarım Çalışması - Son Dakika
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Bursa'da Kükürtlü Caddesi'nde Asfalt Bakım Onarım Çalışması

Bursa\'da Kükürtlü Caddesi\'nde Asfalt Bakım Onarım Çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde asfalt bakım onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar çerçevesinde bu gece 24:00 ile 06:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Kemalpaşa Caddesi-Doktor Rüştü Burlu Cadde üzerinden alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir.

11.07.2024 21:21  Güncelleme: 21:31
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde asfalt bakım onarım çalışması yapılacak.

Çalışmalar çerçevesinde bu gece 24: 00 ile 06: 00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Sürücülerin Kemalpaşa Caddesi-Doktor Rüştü Burlu Cadde üzerinden alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kükürtlü Caddesi'nde Asfalt Bakım Onarım Çalışması - Son Dakika

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