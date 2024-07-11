Bursa\'da Kükürtlü Caddesi\'nde Asfalt Bakım Onarım Çalışması

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde asfalt bakım onarım çalışması yapılacak.

Çalışmalar çerçevesinde bu gece 24: 00 ile 06: 00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Sürücülerin Kemalpaşa Caddesi-Doktor Rüştü Burlu Cadde üzerinden alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BURSA