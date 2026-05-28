Bursa\'da Kurbanlık Hayvan 6. Kata Çıkartıldı

Bursa'da bir kişinin çatıda kesmek istediği büyükbaş kurbanlığı merdivenlerden 6'ıncı kata çıkardığı anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Aldığı büyükbaş kurbanlığı çatıda kesmek isteyen vatandaş, büyükbaş hayvanı merdivenlerden 6'ıncı kata çıkardı. Hayvanın sakinliği dikkat çekerken, o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA
