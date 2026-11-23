Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, zaman zaman savruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Bursa ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak, rüzgarın hızının yer yer saatte 80-90 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi.

Bursa'da etkili olan lodos günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar rüzgara karşı ilerleyebilmek için mücadele ederken, bazıları ise savrulmamak için birbirlerine tutundu. O anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 70 kilometre, yer yer ise 80-90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli lodos nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.