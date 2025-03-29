Bursa\'da Mahalleli 390 Çocuğa Bayram Alışverişi Yaptı

Bursa'da Gülbahçe mahallesi sakinleri kendi aralarında birlik olup ihtiyaç sahibi 390 çocuğa bayram alışverişi yaptı. Arife günü belediye otobüsleriyle bir mağazaya gelen hayırseverler ve çocuklar izdiham oluşturdu. Mahalle sakinlerinin bu davranışı takdir topladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi herkese örnek olacak bir hayra imza attı. Mahalle sakinleri, aralarında topladıkları paralarla 390 çocuğu bayramda sevindirmek için harekete geçti. Arife günü belediye otobüsleriyle AVM'nin önüne gelen aileler ve çocukları görenler gözlerine inanamadı.

İstediği kıyafetleri alan çocuklar da bayrama mutlu girmenin sevincini yaşadılar. - BURSA