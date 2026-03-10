Bursa\'da Mahya Geleneği: \'Zekat Berekettir\'

Osmanlı'dan miras asırlık mahya geleneği Bursa'da 627 yıllık tarihi Ulu Cami'de "Zekat Berekettir" yazısı ile şehri aydınlattı. Daha önceki uygulamalardan farklı olarak bu sefer yazı Uludağ'dan okunacak şekilde minarelere asıldı.

Ramazan ayının başında asılan "Kul hakkından sakın" yazılı mahya, yerini "Zekat Berekettir" yazısına bıraktı. Tarihi Ulu Cami'nin iki minaresi arasındaki yaklaşık 70 metrelik mesafeye kurulan mahya, Bursa semalarında gece boyunca ışıldadı. Ramazan ayı sonuna kadar camide asılı kalacak olan mahya, bu yıl alışılagelmişin dışında bir şekilde yerleştirildi.

Mahya bu kez şehir merkezine doğru değil, Uludağ'a doğru okunacak şekilde asıldı. Osmanlı'dan günümüze uzanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği, böylece Ramazan gecelerinde Bursa semalarını aydınlatmaya devam ediyor. - BURSA