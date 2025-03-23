Bursa'da Meclis Üyesi Adayı Ceyhun Avcı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Meclis Üyesi Adayı Ceyhun Avcı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Meclis Üyesi Adayı Ceyhun Avcı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köy kahvehanesinde meydana gelen silahlı saldırıda, CHP'den meclis üyesi adayı Ceyhun Avcı hayatını kaybetti. Saldırının ardından zanlı tutuklandı.

23.03.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde köy kahvehanesinde yaşanan silahlı saldırıda meclis üyesi adayının silahlı saldırıda öldürülmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Tüfekle ağır yaralanan Ceyhun Avcı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen Ceyhun Avcı'nın 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Orhangazi Belediye Meclis üyesi adayı olduğu ifade edilirken, saldırının güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Vücuduna isabet eden saçmalar sebebiyle yerde yığılıp kalan Avcı'yı görmelerine rağmen kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Olay, 19 Mart 2025 tarihinde gece saat 23.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile aralarında husumet olduğu belirlenen Ceyhun Avcı, kendisine ait otomobil ile köy kahvehanesinin önüne geldi. İddiaya göre elinde tornavida ile kahveye girip işletmeci Onur E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş etti. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Avcı'yı tüfekle yaralayan Onur E. ise olay yerinden kaçtı.

Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı ise kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Ceyhun Avcı 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Orhangazi Belediye meclis üyesi adayı olduğu ifade edildi. Avcı'nın vurulma anı ise, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tüfekle gelen Onur E., kapıda karşılaştığı Avcı'ya tek el ateş ediyor. Yaralanan Avcı, sürünerek merdivenlerden indikten sonra yardım istedi. Kanlar içinde kalan Avcı'ya kimsenin yardım etmemesi ise dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Meclis Üyesi Adayı Ceyhun Avcı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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