Bursa'da mehter gösterisiyle başlayan etkinlikte vatandaşlar kapalı caddede yürüdü - Son Dakika
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Bursa'da mehter gösterisiyle başlayan etkinlikte vatandaşlar kapalı caddede yürüdü

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Bursa\'da mehter gösterisiyle başlayan etkinlikte vatandaşlar kapalı caddede yürüdü
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Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Osmangazi'deki Atatürk Caddesi ve Heykel güzergahında etkinlik düzenlendi. Mehter gösterisinin ardından vatandaşlar, araç trafiğine kapatılan caddede yürüyüp çeşitli aktivitelere katıldı.

Bursa'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Mehter takımının gösterisiyle başlayan programda katılımcılar, Heykel'de oluşturulan etkinlik alanlarında çeşitli aktivitelere katıldı.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi ve Heykel güzergahında gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Mehter takımının gösterisiyle başlayan programda vatandaşlar, etkinlik alanında oluşturulan farklı parkurlarda ve oyun alanlarında çeşitli deneyimler yaşadı. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar, araç trafiğine kapatılan cadde üzerinde yürüyüş yaparak günün keyfini çıkardı.

Etkinlik kapsamında Heykel çevresindeki alanlarda hareketliliği teşvik eden çeşitli aktiviteler gerçekleştirilirken, vatandaşlar program boyunca etkinlik noktalarında vakit geçirdi.

Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen programla, kent içerisinde yaya hareketliliği ve aktif yaşamın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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