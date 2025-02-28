Bursa\'da Midye Çiftlikleri Tartışması Devam Ediyor

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Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nin kıyılarında yer alan midye çiftlikleri, mahalle sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Olay yargıya taşınırken, bilirkişi heyeti çiftlikleri yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Ormancılar, midye çiftliklerinin kaldırılması için çağrıda bulundu.

Hüseyin Ormancılar, mahkemeye katılan hakimler, savcılar ve bilirkişi heyetinin, çiftliklerin çevreye verdiği zararı gözlemlediğini belirterek, "Mahkeme heyeti, hakim, savcı ve bilirkişiler geldi yerinde kontrol etti. Bu görüntünün ne kadar kirli ve pis olduğunu da gördüler. Bilirkişi heyetine güveniyoruz. Bizim bu haklı itirazımızda da yardımcı olacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Midye çiftliklerinin bölgedeki deniz aktivitelerini olumsuz etkilediğini belirten Ormancılar, "Bu çiftlikler 3.5 tonozda kurulmuş, insanlar denize giremiyor, balık tutmak için bile 200 metre yaklaşamıyorlar" dedi.

Mahalle sakinlerinin ve turistlerin endişelerine de değinen Ormancılar, "Bursa'dan gelen turistler yazın güneşin batışını izlerken şimdi mayın tarlası gibi midye çiftlikleriyle karşılaşıyorlar. Midyelerin denizleri temizlediğini söylüyorlar, ama Kurşunlu'nun her yeri zaten midye ile dolu" şeklinde konuştu.

Muhtar, mahkeme heyetinin ve adaletin sağlanacağına inandığını belirterek, "Bizim haklı olduğumuza inanıp, bu çiftlikleri mahallemizin ve köyümüzün önünden kaldıracaklarına inanıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA