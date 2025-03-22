Bursa\'da Öğrenciler Huzurevi Sakinlerine İftar Sofrası Kurdu

Bursa'da ilkokul öğrencileri okullarına iftar sofrası kurup huzurevindeki büyükleri ağırladılar. 7'den 70'e çocuklar ile huzurevi sakinlerinin buluşması takdir topladı. Sıcak ortamda gerçekleşen iftarda unutulmaz anlar yaşandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Pilot Sanayi İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri düzenlediği iftar programında huzurevinde kalan yaşlıları ağırladı. Sınıf öğretmeni İrfan Arslan öncülüğünde başlatılan ve bu yıl üçüncüsünü kurulan sofrada Ramazan coşkusu yaşatıldı. Servis ile okula gelen yaşlılar öğrenciler tarafından kapıda karşılandı. Coşkulu karşılama sonrasında öğrenciler ellerinden tuttukları huzurevi sakinlerini okul içerisindeki yerlerine ulaştırdı. Yaklaşık 170 kişiyi ağırlayan 22 öğrenci, iftarın ardından büyüklerinin yanına giderek sohbet etti. Daha sonra öğrenciler hediyelerini verip anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

7 ve 70 yaşı buluşturmanın mutluluğunu dile getiren sınıf öğretmeni İrfan Arslan, "3 yıl önce 7 yaş ile 70 yaşı bir araya getirmek ve gönülleri birleştirmek amacıyla iftar programına başladık. Bu iftar programını yaparken huzurevinden de misafirlerimiz olsun istedik. 3 senedir huzurevinden gelen misafirlerimizle birlikte iftar yapıyoruz. Bu sene de Nilüfer Belediyesi huzurevlerinden gelen misafirlerimizle iftar yaptık. Sadece onlar değil öğrencilerimizin dedeleri ve nineleri burada. Hedef amacına ulaştı. 7 ve 70 yaş bir araya geldi" dedi.

Çocuklarla beraber güzel bir iftar yaptığını söyleyen Sedat Yasin Güneş, "Çocukların cıvıltıları arasında iftar yapmak hepimizi çok mutlu etti. Gelen bütün arkadaşlarımızla beraber hepimiz çok mutlu olduk. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Çok güzel anlar yaşadık. Çocukların bize ilgisi, kucaklamaları ve elimizi öpmeleri çok hoşumuza gitti. Çok duygulandık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise yaşlılar ile keyifli vakit geçirdiklerini belirtti. - BURSA