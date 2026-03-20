Bursa\'da öğrencilerden şehit kabirlerine bayram temizliği

20.03.2026 17:32
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi mensubu öğrenciler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İnegöl Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Bayramın ilk günü olması nedeniyle İnegöl Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ortaöğretim Birimi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehit mezarlarının çevresi temizlenirken, genel bakım çalışmaları da yapıldı. Öğrenciler, şehitler için dua ederek kabirleri tek tek ziyaret etti.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan İnegöl Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi Başkanı Emir Yuvalar, her yıl geleneksel olarak bayramın ilk günü şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.

Yuvalar açıklamasında, "Her yıl düzenli olarak şehitliğimizi bayramın ilk günü ziyaret edip temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bizler için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Attığımız her adımda, aldığımız her nefeste onlara layık bir gençlik olmaya çalışıyoruz. Son günlerde coğrafyamızda gelişen olaylar nedeniyle de herhangi bir korkumuz, muhalefetimiz yok. Doğduğumuz gün itibariyle hepimizin birer şehit adayı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen program, yapılan duaların ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Advertisement
