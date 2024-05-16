Bursa'da Öğrencilerin Kan ve Kök Hücre Bağışıyla 2 Lösemi Hastası Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Öğrencilerin Kan ve Kök Hücre Bağışıyla 2 Lösemi Hastası Kurtarıldı

Bursa\'da Öğrencilerin Kan ve Kök Hücre Bağışıyla 2 Lösemi Hastası Kurtarıldı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki öğrenciler, düzenli olarak kan ve kök hücre bağışı yaparak 2 lösemi hastasının hayatını kurtardı. Bağışlanan kök hücreler hastalara nakil edilerek iyileşmeleri sağlandı. Öğrenciler, bağış yapmaya devam edeceklerini belirtti.

16.05.2024 11:14
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Bursa'da düzenli olarak kan ve kök hücre bağışı yapan öğrenciler, 2 lösemi hastasının hayatını kurtardı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki meslek yüksek okulu personeli ve öğrencileri, her yıl düzenli olarak Türk Kızılay'a kan bağışı ve TÜRKÖK'e kök hücre bağışı yaptı. Öğrencilerden alınan bu kök hücreler düzenli olarak her yıl sisteme yüklenerek lösemi hastalarıyla eşleştirildi. Bu eşleşmelerde Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerden Halil Ulutaş ve Abdullah Doğan, bağışladığı kök hücreler 2 lösemi hastasıyla eşleşti. Öğrencilerden alınan ve eşleşen kök hücreler hastalara nakil edildi. Bu nakil sayesinde 2 lösemi hastası iyileşerek sağlığına kavuştu.

Hedeflerinin bir canı daha nasıl kurtarırız olduğunu ifade eden Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri, "Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesini benimsemiş, bir neslin torunlarıyız. Bizde hasta kardeşlerimize nasıl umut olabiliriz diye düşünürken kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunmak aklımıza geldi. Bizde her yıl düzenli olarak kan bağışı ve kök hücre bağışı yaparak bir insanın daha hayatını kurtarmak için mücadele ettik. Bizim bağışladığımız kanlar hastalara hayat verirken kök hücrelerde sistemde kayıtlı lösemi hastalarıyla eşleştiriliyor. Bu eşleştirmelerden 2 arkadaşımızın bağışladığı kök hücreler 2 lösemi hastasıyla eşleşti ve nakil yapıldı. Nakil olan lösemi hastaları sağlığına kavuştu. 2 insanın hayatını kurtarmak bizim için çok mutluluk verici bir duyguydu. Bağış yapmaya ve hayat kurtarmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Öğrencilerin Kan ve Kök Hücre Bağışıyla 2 Lösemi Hastası Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Öğrencilerin Kan ve Kök Hücre Bağışıyla 2 Lösemi Hastası Kurtarıldı - Son Dakika
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