Bursa\'da Okul Saldırısı Anmasi

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, Bursa'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Setbaşı Köprüsü'nün korkuluklarına, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve 8 öğrencinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar ile karanfiller asıldı. Köprü adeta yas yerine döndü.

Vatandaşlar köprüden geçerken pankartları ve karanfilleri inceleyip hayatını kaybedenleri bir kez daha hatırladı. - BURSA