Bursa'da Orhaneli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Tarafından Çocuk Şenlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
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Bursa'da Orhaneli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Tarafından Çocuk Şenlikleri Düzenlenecek

Bursa\'da Orhaneli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Tarafından Çocuk Şenlikleri Düzenlenecek

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orhaneli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan çocuk şenlikleri, Karagöz piknik alanında gerçekleştirilecek. Şenliklerde sihirbaz, kukla, palyaço ve Hacivat-Karagöz oyunlarına ek olarak 'bubble show' gösterileri de yer alacak. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayyır, tüm halkı ve çocukları şenliklere davet etti.

03.06.2024 17:51  Güncelleme: 17:52
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Bursa'da Orhaneli Belediyesi ve Halk eğitim merkezi tarafından düzenlenen çocuk şenlikleri Karagöz piknik alanında yapılacak.

Orhaneli Belediyesi ve Halk eğitim merkezi işbirliği ile yapılacak olan çocuk şenlikleri, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gerçekleşecek. Çocuk şenlikleri, sihirbaz, kukla, palyaço ve Hacivat-Karagöz oyunlarının eşliğinde 'bubble show' muhteşem gösterileriyle devam edecek. Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayyır, "Bu hafta cuma günü yapacağımız çocuk şenliklerimize tüm halkımız ve çocuklarımız davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Orhaneli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Tarafından Çocuk Şenlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
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