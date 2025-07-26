Bursa\'da Orman Yangını: Karahıdır Mahallesi Tahliye Ediliyor

Kestel ile Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki yangın sebebiyle Karahıdır Mahallesi tahliye ediliyor. BURULAŞ'a bağlı otobüsler, tahliye için mahalleye konuşlandırılırken, Vakıf Bera Spor Kompleksi vatandaşlar için hazır hale getirildi.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, alevlerin yaklaştığı Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi de tahliye ediliyor. BURULAŞ'a bağlı otobüsler, vatandaşların tahliyesini gerçekleştirmek üzere mahalleye konuşlandırıldı. Ayrıca, yangından etkilenen vatandaşlar için Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Bera Spor Kompleksi hazır hale getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan orman yangını ve yangının seyri nedeniyle, Gürsu ilçemize bağlı Karahıdır Mahallemiz için tahliye kararı alınmıştır. BURULAŞ'a bağlı otobüslerimiz, vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek üzere köyde konuşlandırılmış olup; Bursa Büyükşehir Belediyesi Vakıf Bera Spor Kompleksimiz, yangından etkilenen vatandaşlarımızın konaklaması için hazır hale getirilmiştir. İştiraklerimiz BURFAŞ ve BESAŞ, konaklama alanında vatandaşlarımızın gıda ve su ihtiyaçlarını gidermek üzere gerekli hazırlıklara başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - BURSA