Bursa'da Sağlık Müzesi'nde Yeni Göz ve Optik Bölümü Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Sağlık Müzesi'nde Yeni Göz ve Optik Bölümü Açıldı

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, göz sağlığı ve optik tarihine odaklanan yeni bir bölümü 14 Mart Tıp Bayramı'nda açtı. Turgut-Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü, eğitime de katkı sağlayacak.

14.03.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık müzesinde göz ve optik bölümü açıldı

BURSA - Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, göz sağlığı ve optik tarihine ışık tutacak yeni bir bölümü koleksiyonuna ekledi. Turgut-Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü, 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, ilk yılını geride bırakırken koleksiyonuna yeni bir bölüm daha ekledi. Optisyen ve uzman öğretici Turgut Çakar'ın yıllar süren emeği ile oluşturduğu koleksiyondan derlenen "Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü", 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil, müzeye koleksiyonunu bağışlayan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Optisyen Turgut Çakar, 5. Bölge Bursa Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Özkan Uğur ve Genel Sekreter Murat Turan ile bölümün açılmasına bağışlarıyla katkı sağlayan Gökçen Optik'in sahibi Elif Ahsen Gökçen ve çok sayıda davetli katıldı.

"Müzeler yaşanabilir ve dinamik olmalı"

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sözlerine 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak başladı. Başkan Şadi Özdemir, "Her alanda olduğu gibi tıp alanında da haksızlığa uğrama, şiddete maruz kalma, ekonomik şartlar gibi zorluklar yaşanıyor. Buna rağmen hizmetlerini sürdürmeye çalışan tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Müzelerin yaşanabilir, dinamik ve ziyaret edilen yerler olması gerektiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Bunun için etkinlikleri ve söyleşileri bu alanlara taşımalıyız. Bu müzemiz de Dr. Ceyhun İrgil hamiliğinde güzel işlere imza atıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Şadi Özdemir ayrıca, çalışmaları devam eden Kurtuluş Müzesi'ni de yakında hizmete açacaklarını ve burayı da bir yaşam alanına çevirmek istediklerini belirtti.

Bir yılda 20 bini aşkın ziyaretçi

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil ise konuşmasında müzenin bir yıl içerisinde yakaladığı başarıyı anlattı. İrgil, "Müzenin kuruluşundan bugüne 20 binin üzerinde bireysel ziyaret gerçekleştirildi. Bunun yanında 40 etkinlik düzenlendi. 8 bin parça koleksiyonla başladığımız bu yolculukta 11 bin koleksiyona ulaştık. 2 kütüphanenin bulunduğu müzemizde 5 bine yakın belge var. Ancak buraların yaşayan alanlar olmadığı sürece müzenin bir anlamı yok" diye konuştu.

Optik eğitimine katkı sağlayacak

Turgut -Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü'ne koleksiyonunu bağışlayan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Optisyen Turgut Çakar da konuşmasında, bu bölümün oluşturulmasına emeği geçenlere teşekkür etti. Çakar, "Bu bölümün açılışıyla birlikte eğitime katkı sağlayacak bir süreci de başlatmış olacağız. Öğrenciler burayı ziyaret ettiğinde optikle ilgili süreçleri görmüş olacaklar" dedi.

Bağışlarıyla bölümün açılmasına katkı sağlayan Gökçen Optik'in sahibi Elif Ahsen Gökçen ise müzenin gelecek kuşaklara ilham vereceğini ve koleksiyonun gün geçtikçe büyüyeceğine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü'nün açılmasında katkısı bulunanlara plaket takdim edildi. Dr. Ceyhun İrgil, Turgut Çakar, Özkan Uğur, Elif Ahsen Gökçen ve eşi İbrahim Gökçen ile Murat Turan'a plaketleri verildi.

Konuklar kurdele kesiminin ardından Turgut - Dolunay Çakar Göz ve Optik Bölümü'nü dolaşarak, incelemelerde bulundular.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Sağlık Müzesi'nde Yeni Göz ve Optik Bölümü Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
İstanbul hava sahasında ’Leylek’ alarmı İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı
“Polisiz“ deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar "Polisiz" deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti

16:34 Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
00:04 Herkes bunları tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar Herkes bunları tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar
23:53 Yahudi protestocular Trump Tower’ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı Yahudi protestocular Trump Tower'ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı
23:37 Taraftarlar isyanda Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar
23:01 Zelenskiy, Putin’in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump’a söylemekten korkuyor Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump'a söylemekten korkuyor
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 17:08:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Sağlık Müzesi'nde Yeni Göz ve Optik Bölümü Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.