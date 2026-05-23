Bursa'da Sanat ve Teknoloji Buluşması

23.05.2026 10:11
Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin eserleri sergilendi, karekodla dijital erişim sağlandı.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan çalışmalar, karekod uygulamasıyla dijital ortama taşınarak ziyaretçilere teknolojik bir deneyim sundu.

Sanatsal başarılarıyla adından söz ettiren Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, yıl sonu sergisinde teknoloji ile sanatı bir araya getirdi. Öğrencilerin bir yıl boyunca hazırladığı eserler, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide beğeniye sunulurken, çalışmalar karekod sistemi sayesinde dijital ortamda da erişilebilir hale getirildi.

Yağlı boya, kara kalem, grafik, desen ve toz pastel teknikleriyle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Daha çok ticari alanlarda kullanılan karekod uygulamasının sergide kullanılması ise etkinliğe farklı bir boyut kazandırdı. Ziyaretçiler, eserlerin yanında bulunan karekodları akıllı telefonlarıyla okutarak çalışmalara dijital ortamdan da ulaşma imkanı buldu.

Hayal güçlerini teknolojiyle buluşturdular

Serginin açılışında yapılan konuşmalarda, etkinliğin yalnızca bir sergi açılışı olmadığı, aynı zamanda genç sanatçıların emek, sabır ve hayal gücüyle şekillenen sanat yolculuğunun bir yansıması olduğu vurgulandı. Öğrencilerin eserlerinde teknik becerilerinin yanı sıra karakterlerini, hayal dünyalarını ve sanat anlayışlarını da ortaya koydukları ifade edildi.

Okul Müdürü Remzi Ayaz, öğrencilerin yıl boyunca önemli başarılara imza attığını belirterek, "Öğrencilerimiz eğitim öğretim dönemi boyunca birçok başarılı çalışmaya ve projeye imza attı. Bursa'da, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen uluslararası sanat yarışmaları ile organizasyonlarda okulumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Okul olarak birçok ilki gerçekleştirdik. Bugün de eğitim camiasında ilklerden biri olan, eserlerin karekod uygulamasıyla dijitale taşındığı sergideyiz. Sanatseverler sergimizi gezip akıllı telefonları aracılığıyla karekodları okutarak eserlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Öğrencilerimizi, onların yeteneklerini teknolojiyle buluşturan öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Mezuniyet öncesi duygu dolu anlar

Dijital ve görsel olarak hazırlanan sergi, okuldan mezun olmaya hazırlanan öğrenciler için de özel anlara sahne oldu. Bir yıl boyunca emek vererek hazırladıkları çalışmaların sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşayan genç sanatçılar, sergide hem gurur hem de duygusal anlar yaşadı.

Sergi, sanat ile teknolojiyi bir araya getiren yapısıyla ziyaretçilerden tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

