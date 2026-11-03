Bursa'da şehir kamerası canlı yayınları KVKK kapsamında geçici kapatıldı - Son Dakika
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Bursa'da şehir kamerası canlı yayınları KVKK kapsamında geçici kapatıldı

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Bursa\'da şehir kamerası canlı yayınları KVKK kapsamında geçici kapatıldı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, KVKK duyurusu doğrultusunda şehir kamerası canlı yayınlarını 24 Haziran 2026 itibarıyla geçici olarak kapattı. Belediye, yüz ve plaka görüntülerinin risk oluşturduğu uyarısıyla tedbirler tamamlanınca yayınların yeniden açılacağını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzellikleri, meydanları ve turistik alanlarının tanıtımı amacıyla sunulan canlı şehir kamerası yayınlarının, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında yapılan kamuoyu duyurusu doğrultusunda geçici olarak erişime kapatıldığını açıkladı.

KVKK tarafından 23 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla gerçekleştirdiği canlı yayınlara ilişkin kamuoyu duyurusunun ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir kamerası yayınlarını yeniden değerlendirmeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda gerekli teknik ve idari tedbirlerin tamamlanması ve alternatif yayın yöntemlerinin oluşturulmasına kadar canlı yayınların erişime kapatılmasına karar verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu duyuruda canlı yayınlarda kişilerin yüzlerinin görüntülenebilmesi ve araç plakalarının okunabilmesi gibi durumların kişisel verilerin korunması açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu KVKK duyurusunda canlı yayınlarda kişilerin yüzlerinin görüntülenebilmesi ve araç plakalarının okunabilmesi gibi durumların kişisel verilerin korunması açısından risk oluşturabileceği belirtilmiş, belediyelerden gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Bu doğrultuda, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal yükümlülüklerimiz kapsamında şehir kamerası canlı yayınları, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak alternatif yayın yöntemleri oluşturuluncaya kadar, 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak erişime kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi, gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından şehir kamerası yayınlarının yeniden hizmete sunulacağını bildirdi.

Kaynak: İHA
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