İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti

Yerel

04.01.2026 15:49  Güncelleme: 15:53
Bursa'da etkili olan lodos, 5 katlı bir apartmanın çatısını kopardı. İtfaiye ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri almak için sabaha kadar sokakta nöbet tuttu.

Bursa'da etkili olan lodos, önüne neyi kattıysa yıkıp geçiyor. 5 katlı apartmanın çatısı lodos sebebiyle koparken, itfaiye ve zabıta ekipleri ise tedbir amaçlı sabah kadar sokakta nöbet tuttu.

Bursa 2 gündür etkisini sürdüren lodos, yer yer 75 kilometrenin üzerinde ektisini gösterdi. İnsanların bile yürümekte zorlandığı lodos sebebiyle, ağaçlar, el tezgahları, scooterler, tabelalar yerle bir oldu. Yaşanan bu olay da, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli lodos sebebiyle evin çatısı yerinden söküldü. Büyük bir gürültüyle camlara çıkan vatandaşlar ve apartman sakinleri, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

Sokağı boşaltan ekipler, kimsenin geçmemesi için ise şeritlerle önlem aldı. Gece çatının sökülmesinin zor olacağı için sabah olmasını bekleyen ekipler, güvenlik önlemleri için nöbet tuttu.

Havanın aydınlanmasıyla itfaiye ve zabıta ekipleri, çatıyı bulunduğu yerden sökerek aşağı indirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

