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Bursa'da Simit Fiyatlarına Zam Geldi, Şimdi de Ekmek Zamlandı - Son Dakika
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Bursa'da Simit Fiyatlarına Zam Geldi, Şimdi de Ekmek Zamlandı

Bursa'da simit fiyatlarına yapılan zamın ardından, 1 Ocak itibarıyla 250 gram ekmek 10 liradan satışa sunulacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, artan maliyetlerin 10 lirayı bile kurtarmadığını belirterek, ekmeğin gramajını 210'dan 250'ye çıkardıklarını ve bu şekilde yüzde 12'lik bir zam yaptıklarını söyledi.

Bursa\'da Simit Fiyatlarına Zam Geldi, Şimdi de Ekmek Zamlandı
31.12.2023 - 17:50,
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Bursa'da simit fiyatlarına gelen zammın ardından ekmeğe de zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Bursa'da en son 13 Temmuz 2023'te yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkan 210 gram ekmek, yüzde 12'lik zamla birlikte 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebebiyle 250 gram olarak üretilecek ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.

Artan maliyetlerin 10 lirayı bile kurtarmadığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çekiyorduk. Gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptık. Yoksa artan maliyetimizin yüzde 10'unu zor karşılar. Bu bir zam değil. Ekmeğin gramajını 210'dan 250'ye çıkardık. Gramajı artırarak yüzde 12'lik zam yapmış olduk. Tüketici ve üretici arasında orta yolu bulmak istedik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Simit Fiyatlarına Zam Geldi, Şimdi de Ekmek Zamlandı - Son Dakika
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